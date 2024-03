Ein 55-Jähriger hat der Polizei gemeldet, dass er am Montag gegen 11 Uhr im Bereich der Unterführung zur Walzmühle von einen unbekannten Mann geschlagen wurde. Zuvor hatte der 55-Jährige der Polizei zufolge beobachtet, wie der Unbekannte am Berliner Platz mehrere Personen nach Geld fragte. Als er den Bettler auf das Verhalten ansprach, wurde er von diesem beleidigt und gegen sein Bein getreten. Zur Personenbeschreibung konnte der 55-Jährige folgende Angaben machen: Der Gesuchte soll dunkle Kleidung und weiße Schuhe sowie eine schwarze Kappe (vermutlich der Marke Nike) getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122.