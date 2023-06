Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich hatte eine schöne Kindheit. Wir hatten alle Freiheiten, man durfte es natürlich nicht übertreiben. Dummheiten haben wir trotzdem gemacht“, sagt Waltraud Kuhn in Erinnerung an junge Jahre in Schneidemühl, dem heutigen Pliwa in Polen – und schmunzelt. Diesen Monat ist sie 100 geworden. Ihre Geburtstagsfeier musste wegen einer Corona-Infizierung nachholen.

Nun ist die rüstige Dame wieder gesund. Bei der Nachfrage zu ihrem Mädchennamen muss sie dann aber doch kurz überlegen. Kein Wunder, das ist alles schon Jahrzehnte her.