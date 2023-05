Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Temperaturen und der Schnee Anfang Februar dürften ihm gefallen haben. Schließlich ist es genau dieses Wetter, das er so sehr liebt und was ihn an seine Kindheit erinnert. Die Rede ist von Walter Georgi, dem ehemaligen Tourenwart des Skiclubs Ludwigshafen, in dem er seit über 50 Jahren Mitglied ist.

Die Leidenschaft für den Wintersport entwickelte sich bei Walter Georgi schon in früher Kindheit. In Ludwigshafen geboren, aber im Nordschwarzwald bei seinen Großeltern auf einem kleinen