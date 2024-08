Noch bis Samstag befinden sich 80 Ludwigshafener Ministranten und Ministrantinnen auf Rom-Wallfahrt. Unter dem Motto „Mit Dir in Rom“ findet in dieser Woche in der italienischen Hauptstadt die Internationale Ministrantenwallfahrt statt, zu der rund 50.000 junge Menschen erwartet werden. Für die Gruppe aus Ludwigshafen ging es bereits am Sonntag nach Rom, wie das katholische Dekanat mitteilt. Höhepunkt der Wallfahrt war die Papstaudienz auf dem Petersplatz am Dienstag. Papst Franziskus hatte eigens für die jungen Gläubigen seine Sommerpause unterbrochen. Zudem gab es an dem Tag eine Begegnung mit dem Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann bei einer Katechese in der Kirche San Lorenzo in Piscibus. Zusammen mit 700 Ministranten aus der Diözese Speyer feierten die Ludwigshafen Messen in den Kirchen Il Gesú und Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. Neben dem spirituellen Programm standen auch Besichtigungen an und Begegnungen mit Jugendlichen aus der ganzen Welt.