Mit dem „Run Up“ eröffnet der Ludwigshafener Lauf-Club (LLC) am Freitag, 17. April, die Lauf- und Walking-Saison.

Beginn ist um 17.15 Uhr im Sportpark am Südweststadion auf der 400-Meter-Aschenbahn in der Erich-Reimann-Straße in Ludwigshafen. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung von Lars Pletscher, Dezernent für Bildung, Familie, Jugend und Sport der Stadt Ludwigshafen. Lauf- und Walkingbegeisterte – vom Einsteiger bis zum erfahrenen Sportler – können 30, 60 oder 90 Minuten unterwegs sein. Eine offizielle Zeitnahme erfolgt nicht. Auf Wunsch erhalten sie pro Runde Gummibänder, sie helfen, im Anschluss die gelaufene Distanz zu ermitteln. Neben Einzelsportlern sind Laufgruppen und Vereine aus der Region eingeladen, gemeinsam und in entspannter Atmosphäre in die neue Saison zu starten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Unter allen Teilnehmenden werden Sachpreise verlost. Als Hauptpreis winkt ein Team-Staffelstartplatz für den Ludwigshafener Insellauf am Freitag, 28. August. Auf Wunsch wird eine Urkunde ausgestellt.

Der LLC übergibt an diesem Abend den Ertrag der Spendenchallenge 2025 an den Förderverein Hospiz und Palliativ für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis. An der Aktion beteiligten sich im Dezember 2025 und Januar 2026 insgesamt 40 LLC-Mitglieder im Alter zwischen drei und 74 Jahren. Gemeinsam legten sie 5565,7 Kilometer laufend, walkend, radelnd und schwimmend zurück. Insgesamt gab es 652 Aktivitäten. 750 Euro kamen so über die Spenden pro Kilometer für die Hospiz- und Palliativarbeit zusammen.