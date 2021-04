Seid ihr schon mal nachts durch den Wald gelaufen? Oder war euch das vielleicht zu gruselig? Im Wildpark in Rheingönheim gibt es am Sonntag, 25. April, eine Waldnacht für Familien. Und keine Angst: Ihr seid nicht alleine unterwegs.

Die Augen brauchen ein wenig, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dafür achten wir mehr auf das, was wir hören. Schließlich sehen wir ja so gut wie nichts. Wie es sich nachts im Wald anfühlt und was man dort alles entdecken kann, zeigt Helga Duczek am 25. April von 18 bis 21 Uhr im Wildpark Rheingönheim. Denn das Besondere im Wildpark: Dort gibt es ganz viele tolle Tiere. Schlafen die dann eigentlich alle schon?

Extra für Familien

Die Nachtführung ist für Familien gedacht und hat laut Stadt nichts mit Gruseln zu tun. Stattdessen geht es um Ruhe und um neue Sinneserfahrungen. Laut Wildpark-Team solltet ihr zur Waldnacht warme Kleidung, ein warmes Getränk und pro Person einen Apfel und ein Taschenmesser mitbringen. Außerdem muss wegen des Coronavirus genug Abstand gehalten werden, damit sich niemand ansteckt.

Anmeldung erforderlich

Mitmachen dürfen insgesamt höchstens 25 Personen. Die Teilnahme kostet sechs Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder und 15 Euro für eine Familie. Telefonische Anmeldung an der Wildpark-Kasse unter 0621/504-3370.