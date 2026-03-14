Zu einem nicht alltäglichen Erlebnis lädt der Rheingönheimer Wildpark für Samstag, 28. März, 18 bis 21 Uhr, ein. Familien, mit Kindern ab sechs Jahren, können dort eine „Waldnacht“ erleben. Besondere Sinneserfahrungen und verschiedene Spiele stehen auf dem Programm, wenn Referent von Hedu-Natur die nächtliche Umgebung in einer anderen Dimension erlebbar machen. Das hat laut Stadtverwaltung nichts mit Grusel und Angst zu tun, sondern es geht vielmehr um Ruhe und Heimlichkeit. Nachts verändert sich die Wahrnehmungsfähigkeit: Augen brauchen eine gewisse Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Andere Sinne, wie zum Beispiel das Gehör, werden extrem geschärft. Die Teilnehmer werden gebeten, warme Kleidung, ein warmes Getränk und pro Person einen Apfel und ein Taschenmesser mitzubringen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist am Eingang des Wildparks. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen pro Erwachsenen zehn, pro Kind fünf oder pro Familie 20 Euro.