Fussball: Der SV Waldhof ist gewillt, das Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern zu gewinnen, macht aber ein paar Fehler zu viel. Verteidiger Gerrit Gohlke ist ein Beispiel dafür, dass wenige unkonzentrierte Momente den Gesamteindruck entscheidend beeinflussen können. Am Potenzial des 21-Jährigen gibt es keine Zweifel, aber ein Reifeprozess ist noch notwendig.

Immer, wenn es im Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern wichtig wurde, war Gerrit Gohlke mittendrin im Geschehen. Der Innenverteidiger des SV Waldhof war eine zentrale Figur im Duell der Erzrivalen und deshalb daran beteiligt, dass die Mannheimer die Partie verloren haben. Das ist bitter, denn Gohlke hatte reichlich gute Szenen, einige davon waren sogar ausgesprochen gut, aber in den entscheidenden Momenten machte der 21-Jährige einen unglücklichen Eindruck.

„Wir haben bei beiden Situationen verpasst, den Ball zu klären“, sagte Gohlke mit Blick auf die Gegentreffer. In der 14. Minute traf Hendrick Zuck nach einem Eckball zur Lauterer Führung, nachdem die Hereingabe zunächst abgewehrt wurde, die Kugel danach aber den Weg zurück in den Strafraum fand. Letztlich gelangte der Ball von Marvin Pourie zu Zuck und es stand 0:1 aus Mannheimer Sicht. Gohlke hatte deshalb Anteil am Gegentreffer, weil er langsam und damit entgegen der Lehre zu trödlerisch den eigenen Fünfmeterraum nach dem abgewehrten Ball verließ. Gohlkes Gegenspieler Pourie hätte im Abseits gestanden, wenn der Waldhof-Verteidiger zügiger nach vorne gelaufen wäre.

Unsauber geklärt – 0:2

Beim 0:2 griff Gohlke ebenfalls unglücklich ein, wenngleich dem jungen Abwehrspieler der Gegentreffer nicht alleine angekreidet werden kann. Bei einer Hereingabe von Kleinsorge klärte Gohlke unsauber den Ball, der deshalb nicht aus der Gefahrenzone gelangte und Kleinsorge die Chance zum Abschluss aus 15 Metern gab – die Folge war das 0:2 (20.). „Kaiserslautern macht das in beiden Situationen eiskalt“, sagte Gohlke nach der Partie, Endstand 0:2.

Möglicherweise hätten die Waldhöfer trotz des frühen Rückstands einen Weg zurückgefunden, wenn Schiedsrichter Thorben Siewer wenige Minuten nach dem 0:2 einen Zweikampf richtig eingeordnet hätte. Anas Ouahim hatte Gohlke nahe der Mittellinie derart übermotiviert und wüst umgegrätscht, dass es reines Glück war, dass der Mannheimer Verteidiger sich nicht schwerwiegend verletzte. Laut Regelwerk war die Aktion ein Paradebeispiel für rohes Spiel, was eine Rote Karte nach sich zieht, aber Siewer beließ es bei einer Gelben Karte für den Mittelfeldspieler des FCK.

Es spricht für die Mannheimer und für Gohlke, dass sie in der Analyse nach der Niederlage den übertriebenen Einsatz von Ouahim und die ausgebliebene Bestrafung nicht thematisierten. „Kaiserslautern war uns leider in vielen Belangen in diesem Spiel überlegen“, sagte Gohlke nach der ersten Niederlage im Jahr 2021. Ausgerechnet in dem bei den Fans so wichtigen Duell gegen die Pfälzer waren die Mannheimer nicht so aggressiv wie der Kontrahent, vor allem vor der Pause ließen sich die Waldhöfer von der robusten Gangart der „Roten Teufel“ einschüchtern. „Es lag aber mit Sicherheit nicht daran, dass wir nicht wollten“, erklärte Gohlke. Der Wille war den Waldhöfern ganz sicher nicht abzusprechen, aber in vielen Situationen des Derbys fehlte es dem Team offensichtlich an Routine und Abgeklärtheit, um sich gegen die bis in die Haarspitzen motivierten Lauterer zu behaupten.

Gohlke fehlt Konstanz

Gohlke war ein prägendes Gesicht des Derbys und ist gleichzeitig ein gutes Beispiel, woran die Mannheimer scheiterten. In vielen Situationen agierte der Verteidiger glänzend, viele Zweikämpfe gewann der 21-Jährige, wirkte dabei sehr souverän und verband die Balleroberungen mit einem sauberen Aufbauspiel. Gohlke bewies das Talent, dass ihm unterstellt wird – und machte gleichzeitig deutlich, was ihm in seiner Entwicklung (noch) fehlt: Dem Hochbegabten unterlaufen immer mal wieder Konzentrationsfehler, die nicht nur zu Gegentreffern, sondern auch dazu führen, dass die Gesamtbeurteilungen seiner Auftritte getrübt werden. Auf dem gewünschten Weg hin zu einem herausragenden Akteur in der Dritten Liga fehlt dem Verteidiger bislang die Konstanz.

„Gerrit hat tolle Anlagen, deshalb haben wir ihn ja zu uns geholt“, lobte Jochen Kientz den Mann, der im zurückliegenden Winter von Kickers Offenbach an den Alsenweg kam. Beim SVW haben sich die Verantwortlichen vorgenommen, Gohlke die notwendige Zeit zu lassen, um zu reifen. Auch wenn dazu gehört, dass der jüngste Spieler der Stammformation in einem Derby an beiden Gegentoren beteiligt ist.

