Vor dem Fußballspiel SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) rechnen Deutsche Bahn und Bundespolizei mit Engpässen in Mannheim. Erwartet werde, dass mehrere tausend Fußballanhänger beider Vereine über den Mannheimer Hauptbahnhof anreisen, heiß es in einer Pressemitteilung. Daher werde bereits ab dem Morgen mit einem erhöhten Aufkommen am Mannheimer Hauptbahnhof gerechnet.

Erschwerend komme hinzu, dass aufgrund von Bauarbeiten an der Straßenbahnunterführung am Samstag die Gleise 9 und 10 gesperrt werden. Mit Fahrplanabweichungen und außerplanmäßigen Gleisverlegungen sei daher zu rechnen. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Reiseverbindungen zu informieren.

Für die Fußballfans aus Saarbrücken stellt die Deutsche Bahn AG entsprechende Entlastungszüge. Zudem stehen 15 Shuttlebusse am Hauptbahnhof bereit. Fußballfans werden auch gebeten, den entsprechend ausgewiesenen Wegen zu folgen.

Neben einem erhöhten Reisendenaufkommen ist mit einem erhöhten Aufkommen an Bundespolizeikräften am Mannheimer Hauptbahnhof zu rechnen.