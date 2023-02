Fünf Männer haben bei einer Veranstaltung am Sonntagabend in einem Vereinsheim in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere Personen durch Schläge und Tritte verletzt. Diese trugen laut Polizei teilweise so schwere Blessuren davon, dass sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden mussten. Nachdem sich die Schlägerei auf die Straße vor dem Vereinsheim verlagerte, beschädigten die Täter, die laut Polizei einer Fangruppierung des SV Waldhof zuzuordnen sind, mindestens ein geparktes Auto. Mehrere Polizeistreifen fuhren zum Tatort. Zwei der fünf Verdächtigen wurden festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren waren offenbar sehr betrunken. Auch einer von ihnen musste in einem Krankenhaus behandelt werden.