Aufgrund der seit Wochen vorherrschenden Trockenheit weist die Mannheimer Stadtverwaltung auf das Thema „Grillverbot“ hin. Laut Polizeiverordnung herrscht im öffentlichen Raum ein generelles Grillverbot, sobald der Waldbrandgefahrenindex Stufe 4 oder höher erreicht hat – das ist aktuell der Fall.

Die Regelung gilt für die Grillplätze und Feuerstellen in den Mannheimer Wäldern sowie für die Badeseen und am Neckar, wie die Stadt mitteilt. Entsprechend der jeweiligen Wetterlage könne die Waldbrandgefahrenstufe von Tag zu Tag variieren. Welche Gefahrenstufe gerade vorherrscht, sei stets aktuell auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes unter www.wettergefahren.de/warnungen/indizes/waldbrand.html abrufbar. Sobald ein Grillverbot besteht, werde der städtische Ordnungsdienst dessen Einhaltung kontrollieren, betont die Stadt. Wer gegen das Verbot verstoße, müsse mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen.

Das Rauchen im Wald ist laut Landeswaldgesetz von März bis Oktober generell untersagt, unabhängig von der aktuellen Risikolage. Im Notfall müssen Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge schnell in den Wald kommen. Daher ist es wichtig, Schranken und Wege freizuhalten. Um die Waldbrandgefahr zu minimieren, sollten Autos keinesfalls abseits von befestigten Plätzen (Asphalt oder Schotter) abgestellt werden, da sich trockenes Laub oder Gras durch heiße Autoteile entzünden kann.

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt erinnert auch an das grundsätzliche Parkverbot in Grünanlagen, wie etwa Parks und Grünstreifen am Fahrbahnrand. Jeder Verstoß stelle eine potenzielle Gefahrenquelle für einen Brand dar, warnt die Stadt.