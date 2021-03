In der Nacht zum Sonntag haben vermutlich Jugendliche zwei Wahlplakate in Oggersheim angezündet und zwei weitere Plakate beschädigt. Der Polizei wurden um 1.45 Uhr zwei brennende FDP-Plakate in der Mannheimer Straße gemeldet – zusätzlich um 4.12 Uhr zwei beschädigte CDU-Plakate am Hans-Warsch-Platz. Im Zuge der Fahndung fanden die Beamten eigenen Angaben zufolge jeweils zwei jugendliche Tatverdächtige. Derzeit wird ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.