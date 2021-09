Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Saarlandstraße in Süd ein Wahlplakat angezündet. Laut Polizeibericht wurde der Brand gegen 3 Uhr gemeldet. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Brandstiftung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.