Auch in Ludwigshafen läuft seit Sonntagmorgen die Stimmabgabe zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Im Theodor-Heuss-Gymnasium in West (Wahlbezirke 1411/12) hatten bis 10.45 Uhr rund 60 Bürger ihre Stimme abgegeben, was angesichts des hohen Briefwähleranteils durchaus ansprechend sei, sagte Friedrich Bauer als Verantwortlicher vor Ort. Er desinfizierte mit seinem Team nach jeder Stimmabgabe die Wahlkabinen, die sogenannten AHA-Regeln würden strikt eingehalten, so Bauer.

Uhrzeit wird notiert

Neu bei dieser Wahl auch: Zu jedem Wähler wird vor Ort notiert, um wie viel Uhr er seine Stimme abgegeben hat. Das sei ebenfalls eine coronabedingte Regelung, wie eine Wahlhelferin in der Friesenheimer Albert-Einstein-Realschule plus am Sonntagvormittag sagte. Kurz hinter der Eingangstür der Schule überprüfte zudem ein Helfer, ob sich die Wähler an die Maskenpflicht halten und ihre Hände desinfizieren.

Vorab schon viele Briefwahlstimmen

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Im Vorfeld der Wahl hatte bereits ein Drittel der 101.000 Wahlberechtigten in Ludwigshafen per Briefwahl abgestimmt. In den Wahlkreisen 36 und 37 treten insgesamt 13 Bewerber für ein Direktmandat an.

