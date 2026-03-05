Mit den Themen Bildung und Wohnen will Judith Huber im Wahlkampf im Wahlkreis 38 punkten. Hier bewirbt sie sich am 22. März für Die Linke um das Direktmandat.

„ Rhein-Pfalz-Kreis“, antwortet Judith Huber auf die Frage, wo sie herkommt. Konkreter möchte sie nicht werden. Der Hintergrund: In ihrem Heimatort gebe es immer mehr Menschen an dem von ihr vertretenen entgegengesetzten Rand des politischen Spektrums. Die 33-Jährige bewirbt sich für Die Linke bei der Landtagswahl am 22. März um das Direktmandat im Wahlkreis 38 ( Mutterstadt).

Sie komme aus dem Kreis, kenne die Gegend daher sehr gut und wisse auch, dass es hier „einen besonderen Schlag Mensch gibt. Da fühlt man sich zu Hause“, sagt sie mit Begeisterung. Ernährungswissenschaft habe sie studiert und auch lange in der Lebensmittelindustrie gearbeitet. Jetzt sei sie bei einem mittelständischen Unternehmen in der Kundenbetreuung beschäftigt.

Weil der Menschenschlag in der Region eben so besonders ist, will sie sich auch für die Leute hier einsetzen, betont sie. Sie habe sich schon früh politisch engagiert. „Außerparteilich. Ich war auf Demonstrationen, habe mich für den Tierschutz eingesetzt.“ Das Konstrukt Partei habe sie lange Zeit als sehr angestaubt empfunden. „Ich habe lange überlegt, ob ich mich in einer Partei engagiere, oder nicht.“

Doch „mit dem Weggang bestimmter Personen“ sei Die Linke für sie interessant geworden, sagt Judith Huber. Klar, sie meint Sarah Wagenknecht. „Dadurch konnte ich die Partei für mich entdecken.“ Die landesweiten Demonstrationen gegen die AfD hätten am Ende den Ausschlag für den Eintritt in die Partei gegeben. „Ich habe mir gedacht: Das kann nicht alles gewesen sein. Ich muss etwas machen.“ Viele Menschen könnten sich das Leben nicht mehr leisten, würden verzweifelter und „gehen dann Leuten auf den Leim, die einfache Feindbilder bieten“. Seit zwei Jahren ist sie bei der Linken. Seit anderthalb Jahren im Landesvorstand als Beisitzerin.

Sollte sie den Sprung in den Mainzer Landtag schaffen, will sie sich dort für eine andere Bildungspolitik einsetzen. „Als ich in die Schule gekommen bin, hat jeder über Lehrermangel geschimpft. Jetzt ist es eher noch schlimmer geworden. Ich frage mich, wie die Zukunft so vernachlässigt werden kann“, hadert sie. Erfolge sehe man da sicherlich nicht nach vier, fünf Jahren. Stattdessen verfolge man offenbar lieber Prestigeprojekte.

Das größte Thema für die Partei und sie sei aber das Wohnen. Konkret geht es Huber um bezahlbare Mieten. „Das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.“ Sie sehe, dass sich mit dem Verkauf von 4400 Wohnungen durch die BASF Wohnen + Bauen GmbH eine große Chance ergebe. „Es ist gut, was die Stadt Ludwigshafen plant. Aber ich sehe auch das Land in der Pflicht, der Stadt mit einer Bürgschaft zu helfen.“

Wobei sie sich auch vorstellen könne, und das wäre ihr sogar lieber, dass das Land eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gründet. „Da wären die 4400 Wohnungen ein guter Anfang.“ Es sei eine große Chance, das zu übernehmen. In anderen Städten könne man dann weitermachen.

Wie ihre Mitbewerber um das Direktmandat, so ist auch Judith Huber aktuell mitten im Wahlkampf. „Es ist hilfreich, mit so vielen Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt sie zum Beispiel über den Haustürwahlkampf. Seit vergangenen Sommer habe sie an rund 5000 Türen geklingelt. Zu 95 Prozent seien die Reaktionen super positiv gewesen, sagt Judith Huber.

Die Frage, „wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie von der Politik ändern lassen, damit Ihr Leben leichter wird?“, habe viele erstmal überrumpelt. Doch nur so lerne man andere Probleme kennen, als solche, die man selbst habe. Zum Beispiel? „Rentner, die in Wohngemeinschaften leben, weil sie sonst die Miete nicht bezahlen können. Es gibt viel Frust. Die Menschen fühlen sich abgehängt.“ Teilweise dauerten die Gespräche 30 Minuten.

Huber, die gerne Metal und Punk hört und asiatisch kocht, ist optimistisch, dass ihr der Einzug in den Mainzer Landtag gelingt. Sie sei überzeugt, dass Die Linke die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Und dann seien die Chancen für sie mit Platz fünf auf der Landesliste sehr gut, falls es mit dem Direktmandat nicht klappe.