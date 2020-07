Die CDU setzt bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 36 (Ludwigshafen II) auf Tobias Mahr und Songül Bechtum (B-Kandidatin). Beide wurden diese Woche von der Vertreterversammlung mit großer Mehrheit gewählt. „Wir setzen die Forderung der Landes-CDU konsequent um, mehr junge und weibliche Kandidaten ins Rennen zu schicken. Die breite Zustimmung ist ein großer Vertrauensbeweis“, so Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes.

Kritik an der Mainzer Ampelkoalition

Mahr, geboren in Ludwigshafen, aufgewachsen in Friesenheim, wohnt in Ruchheim. Der 30-Jährige studierte im Anschluss an eine kaufmännische Ausbildung und nach der Bundeswehr Wirtschaftsrecht in Mannheim. Beruflich ist er beim Wirtschaftsbetrieb (WBL) tätig. Seit 2012 ist er Mitglied der Jungen Union (JU) und der CDU. Im Kreisvorstand und im Ortsbeirat Ruchheim hat er politische Erfahrung gesammelt. Seit 2014 ist er Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion. In seiner Freizeit fährt er gerne Ski oder geht seinem Reservedienst bei der Bundeswehr nach. In seiner Rede kritisierte Mahr die Ampelkoalition und sprach von Defiziten in den Bereichen Bildungs-, Innen- und Wirtschaftspolitik. Die Klimapolitik bezeichnete er als ein Megathema. Es sei geradezu eine christliche Verpflichtung, ohne Hysterie, aber dennoch mit entschlossener Energie an der Bewahrung der Schöpfung zu arbeiten.