Am Sonntag gilt’s: Rheinland-Pfalz wählt einen neuen Landtag. Die Wahlhelfer stehen schon bereit. In zwei Kommunen stehen zudem noch Bürgermeisterwahlen an.

Limburgerhof ist eine der Gemeinden im Land, in denen am Sonntag auch ein neuer Bürgermeister gewählt wird. Wobei man sich hier im Ort nur zwischen „ja“ und „nein“ entscheiden kann. Denn Amtsinhaber Andreas Poignée ist der einzige Kandidat auf dem grünen Wahlzettel. Der Christdemokrat hat keinen Gegenkandidaten. 50 Prozent der abgegebenen Stimmen plus eine Stimme braucht er – wenn er dieses Ergebnis am Sonntag erreicht, ist er weitere acht Jahre der Chef im Limburgerhofer Rathaus. „Schafft er das nicht, wird die Wahl wiederholt“, informiert Alexander Ottilinger, Sachgebietsleiter Informationstechnik und Öffentlichkeitsarbeit bei der Gemeindeverwaltung, der sich auch um die Organisation der Wahlen kümmert.

Poignée muss sich allerdings etwas gedulden am Wahlabend. „Erst wird die Landtagswahl ausgezählt, die flächendeckendere Wahl“, erklärt Ottilinger. Für die Bürgermeisterwahl rechnet er für gegen 19.30 Uhr mit ersten Ergebnissen aus den acht Urnen- und vier Briefwahlbezirken. Knapp 100 Wahlhelfer seien im Einsatz, dazu komme noch das Organisationsteam.

Wahlkreisparty in Mutterstadt

Ebenso entspannt wie Alexander Ottilinger in Limburgerhof klingt auch Gunther Holzwarth, der sich nur ein paar Hundert Meter Luftlinie weiter im Mutterstadter Rathaus um einen reibungslosen Ablauf am Wahlsonntag kümmert. Die Gemeinde, nach der der Wahlkreis 38 benannt ist, wartet ab 18 Uhr mit einer Party im Rathaus auf. Holzwarth erwartet um 18.30/18.45 Uhr die ersten Ergebnisse, die dann vor Ort gleich analysiert, gefeiert und betrauert werden können.

Von den Direktkandidaten im Wahlkreis – das sind Johannes Zehfuß (CDU), Kathrin Hammer (SPD), Andrea Franz (Grüne), Sebastian Spieß (FDP), Martin Schoenherr ( FW), Judith Huber (Die Linke) und Rainer Eherer (AfD) – habe sich der eine oder andere angekündigt, sagt Holzwarth. Hammer und Schoenherr haben zudem ein Heimspiel, beide kommen aus Mutterstadt.

Repräsentativ und gefragt

Zwei Besonderheiten gibt es in Mutterstadt: „Das Palatinum ist ein repräsentativer Stimmbezirk“, sagt Holzwarth. Hier darf man sich also nicht verwirren lassen, wenn man einen Buchstaben auf dem Wahlzettel findet, mit dem man nichts anfangen kann. Die Wahlhelfer müssen hier eine gesonderte Liste führen und das Resultat des Stimmbezirks an das Statistische Landesamt melden.

Hinzu kommt laut Holzwarth, dass der eine oder andere Wähler in Mutterstadt zu einem Interview gebeten werden könnte. Denn in der Integrierten Gesamtschule (IGS) und in der Mandelgrabenschule sind Meinungsforscher der Forschungsgruppe Wahlen respektive von Infratest Dimap in Aktion. Die Ergebnisse der Befragungen fließen in Prognosen für den Wahlausgang und Daten zum Wahlverhalten ein.

Eifrige Wahlhelfer

Meinungsforscher haben sich auch in Böhl angekündigt, erzählt Martina Eisel aus dem Böhl-Iggelheimer Rathaus. In der Böhler Turnhalle ist Infratest Dimap zu Gast. Hinzu kommt, dass der Böhler Briefwahlbezirk ebenfalls zu den repräsentativen Bezirken gehört. Anfang der Woche hatten in der gesamten Gemeinde bereits rund 3100 Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen angefordert, berichtet Eisel. Sie hat auch eine erfreuliche Nachricht: Es sei kein Problem gewesen, die 100 Wahlhelfer zusammenzubekommen. „Viele haben sogar angerufen, obwohl wir gar keinen Aufruf gestartet hatten“, erzählt sie.

Doppelt spannend wird es am Sonntagabend auch in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Neben der Landtagswahl geht es hier auch um den Posten des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde. Und anders als in Limburgerhof haben die Wähler hier Auswahl. Denn Amtsinhaber Stefan Veth (CDU), der eine dritte Amtszeit anstrebt, wird vom Hochdorf-Assenheimer Ortsbürgermeister Walter Schmitt herausgefordert.

Fragebögen in Gronau

In Dannstadt-Schauernheim kann man seine Stimme im evangelischen Gemeindehaus ( Schauernheim), im Zentrum Alte Schule sowie in der Kurpfalzschule (beide Dannstadt) abgeben. Die Hochdorf-Assenheimer können ihre Stimmen im katholischen Pfarrheim (Hochdorf) und beim TB Assenheim abgeben. Die Rödersheim-Gronauer gehen zur Stimmabgabe in die Sporthalle der Grundschule (Rödersheim) oder in die Turnhalle des TuS Gronau.

Auch in Gronau kann es laut Verwaltung passieren, dass Mitarbeiter von Infratest Dimap Wählerinnen und Wähler nach der Stimmabgabe ansprechen und darum bitten, einen Fragebogen auszufüllen. Die Teilnahme sei freiwillig und anonym. Eine Mitarbeiterin des Umfrageinstituts sei auch bei der Auszählung dabei und übermittle die Ergebnisse aus diesem Stimmbezirk ins Fernsehstudio.

Wahlkreis 38: Über 67.000 Wahlberechtigte

Repräsentative Stimmbezirke gibt es auch in der Verbandsgemeinde Maxdorf, wie Büroleiter Oliver Degen berichtet. Beide sind in der Ortsgemeinde Maxdorf – ein Urnen- und ein Briefwahlbezirk. Ihre Kreuzchen dürfen die Maxdorfer je nach Wahlbezirk entweder in der Justus-von-Liebig-Realschule oder in der Haidwaldschule machen. Die Fußgönheimer gehen zur Stimmabgabe in die Schillerschule. In Birkenheide befinden sich die Wahllokale im Dorfgemeinschaftshaus.

Wer von den laut Kreisverwaltung 67.188 Wahlberechtigten im Wahlkreis 38 Briefwahl machen möchte, den Umschlag oder die Umschläge aber nicht mehr rechtzeitig zur Post bringen kann, der hat in der Regel die Möglichkeit, die Kuverts am Wahltag noch bis 18 Uhr in den Briefkasten am jeweiligen Rathaus einzuwerfen. Dann wird dort die letzte Leerung erfolgen.

Briefwähler, aufgepasst!

Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel: In der Verbandsgemeinde Rheinauen werden die Stimmen, die per Briefwahl eingegangen sind, laut Büroleiter Detlef Schneider zentral im Waldseer Rathaus ausgezählt. Die Bürger sollten darauf achten, dass ihre Briefwahlunterlagen am Sonntag bis 18 Uhr im Rathaus sind. Die Verwaltung hat laut Schneider einen Fahrdienst eingerichtet, der Briefwahlstimmen, die bis 17 Uhr in den Urnenwahllokalen in Altrip, Neuhofen, Waldsee und Otterstadt eingegangen sind, zum Rathaus nach Waldsee bringt.

Eine Besonderheit gibt es auch in Schifferstadt, das zum Wahlkreis 39 (Speyer) gehört. Die Briefwahlunterlagen müssen hier laut Büroleiter Markus Lehmann spätestens um 17.30 Uhr im Rathaus sein, damit sie um 18 Uhr zur Auszählung im zuständigen Stimmbezirk sind. Nach 17.30 Uhr müssten die Briefwähler, die es bis dahin nicht zum Rathaus geschafft haben, die Briefwahlunterlagen in ihren jeweiligen Stimmbezirk bringen, damit sie dort ausgezählt werden können. Die Schifferstadter Wahllokale befinden sich im katholischen Pfarrzentrum St. Jakobus (großer Saal), bei den Stadtwerken (großer Saal, drittes Obergeschoss), in der Grundschule Nord (Gymnastikhalle und große Turnhalle), im Pfarrheim Herz-Jesu (großer Saal), in der Mensa der Salierschule und in der Grundschule Süd (Gymnastikhalle und Turnhalle).