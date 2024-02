Rund die Hälfte der 1400 bis 1500 benötigten Wahlhelfer für die Europa- und Kommunalwahl im Juni haben sich bereits bei der Stadtverwaltung gemeldet. Aktuell liege die Zahl bei rund 750 Personen. Die Verwaltung setzt darauf, dass sich in den kommenden Wochen weiter zahlreiche Freiwillige melden. Denn die Stadt ist auf die Unterstützung der Ehrenamtlichen angewiesen, um den reibungslosen Ablauf der Wahl in den insgesamt 150 Wahlvorständen und eine möglichst schnelle Ermittlung der vorläufigen Endergebnisse am 9. Juni sowie bei einer möglichen Stichwahl am 23. Juni zu gewährleisten.

Premiere: Online-Registrierung

In diesem Jahr können sich Wahlhelfer erstmals online registrieren. Die Anmeldung ist auch für die mobile Nutzung ausgelegt. Die Registrierung ist im Netz unter www.ludwigshafen.de möglich. Um Wahlhelfer zu sein, muss man selbst wahlberechtigt oder Mitarbeiter der Stadtverwaltung und mindestens 18 Jahre alt sein. Besonders gefreut hat sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) über die Reaktion von Mathias Berkel, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Berkel. „Er wird allen Mitarbeitern, die als Wahlhelfer aktiv werden, als zusätzliche Motivation einen halben Tag Urlaub schenken. Das ist großartig. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken“, so die OB.