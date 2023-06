Nach den Ausschreitungen im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen am Pfingstsonntag in Mannheim hat die Polizei den Stand der Ermittlungen vermeldet. In den sozialen Medien war ein Video bekannt geworden, auf dem ein Mann in einem Cabriolet mit einer goldenen Schusswaffe zu sehen ist. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 25-Jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit kleinem Waffenschein. Die Schreckschusswaffe sowie das Dokument seien den Beamten ausgehändigt worden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Am Sonntag waren Einsatzkräfte teilweise mit Steinen und Feuerzeugen beworfen worden. Verletzte gab es offenbar keine. Am Dienstagabend zogen erneut an die 1500 Personen auf die Mannheimer Straßen. Diesmal laut Polizei der Anlass: Fans des Fußball-Klubs Galatasaray Istanbul feierten die Meisterschaft ihres Teams. Die Polizei-Bilanz: Alles friedlich.