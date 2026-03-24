Die Wahl in Ludwigshafen zeigt tiefe Risse. Die AfD gewinnt in bürgerlichen Vierteln an Boden.

Was für ein Wahlkrimi in Ludwigshafen: CDU, SPD und AfD liefern sich einen Dreikampf um den Wahlkreis 37 ( Gartenstadt, Maudach, Oggersheim, Oppau, Ruchheim). Zunächst liegt die AfD vorne, dann die SPD und schließlich die CDU mit 35 Stimmen Vorsprung. Im Wahlkreis 36 (Nord, Süd, Friesenheim, Mundenheim, Rheingönheim) fährt CDU-Newcomer Raymond Höptner einen souveränen Sieg ein. Die CDU jubelt. Die SPD trauert. Die AfD guckt in die Röhre, denn die Rechtspopulisten hatten sich Chancen auf eines der Direktmandate ausgerechnet. Ende gut, alles gut? Nicht ganz.

Diese Wahl zeigt, dass in Ludwigshafen alles möglich ist. Die vermeintliche Dominanz von CDU und SPD entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als sehr brüchig. In Ludwigshafen gibt’s einen Rechtsruck. Kleinere Parteien werden durch die Polarisierung zerrieben. Die AfD punktet nicht nur in sozialen Brennpunkten, sondern auch in bürgerlichen Stadtteilen. Die Unzufriedenheit ist groß. In der Stadt ist etwas ins Rutschen geraten. Es bleibt nur wenig Zeit, diese Entwicklung aufzuhalten.