Für die pfälzische Schachjugend ging es bei den pfälzischen Jugend-Titelkämpfe zur Sache. Seit nunmehr vielen Jahren treffen sich die besten Nachwuchs-Schachspieler der Region im Jugendhaus St. Christopherus in Bad Dürkheim. Für den SC Schifferstadt nahmen sieben Jugendliche teil. Auch die SF Limburgerhof und der SK Altrip waren vertreten.

Die 60 Kinder und Jugendliche waren die besten Spieler, die es aktuell in der Pfalz gibt. Denn alle Teilnehmer in den vier Altersklassen hatten sich in Vorturnieren, den Bezirksmeisterschaften, für die Pfalzmeisterschaft qualifiziert. Coronabedingt wurden diese teilweise online gespielt.

Den größten Andrang gab es in der Altersklasse U12. Hier nahmen 20 Kinder teil. Topgesetzt war Levent Klein von der SG Kaiserslautern 1905, da er die höchste DWZ (Deutsche Wertungszahl) hatte. Als Geheimfavorit wurde Nicolas Wagener von den SF Limburgerhof gehandelt. Der frisch gebackene Pfalzmeister der U10, einer der Jüngsten Teilnehmer im Feld, gilt als großes Talent. Philipp Ebel vom SK Altrip und Clara Faulhaber vom SC Schifferstadt waren auch mit von der Partie. In der U12 wurde mit verkürzter Bedenkzeit von 65 Minuten pro Partie gespielt, dafür elf Runden in fünf Tagen. Und der Geheimfavorit setzte sich klar durch. Mit überragenden 9,5 Punkten und deutlichem Vorsprung krönte sich Nicolas Wagener zum Pfalzmeister. Somit ist er nun Doppel-Pfalzmeister der U10 und U12. Philipp Ebel schloss über den Erwartungen ab. Er holte unter anderem ein Unentschieden gegen den Vize-Pfalzmeister und wurde Zwölfter. Clara Faulhaber wurde mit 4,5 Punkten 16. In der getrennten Mädchenwertung wurde sie Zweite.

Der SC Schifferstadt wurde in der U14 durch Maxim Heß vertreten, der nach seiner persönlichen Leistungszahl auf Rang zehn der 14 Teilnehmer eingestuft wurde. Der zwölf Jahre alte Maxim holte in den sieben Partien vier Punkte und wurde abschließend Sechster.

Fest in Schifferstadter Hand

Die Meisterschaft der U16 war fest in der Hand des SC Schifferstadt. Die beiden topgesetzten Akteure, Wadim Heß und Tamir Chromey, beide vom SCS, machten von Anfang deutlich, dass der Titel nur über sie gehen würde. So war es dann auch. Beide holten sechs Punkte aus sieben Runden und setzten sich an die Spitze. Letztendlich musste die Feinwertung über den Pfalzmeistertitel entscheiden. Tamir Chromey hatte hier einen halben Punkt mehr und wurde schließlich zum Pfalzmeister gekürt. Turnierleiter Tobias Faulhaber sagte: „Beide spielten ein hervorragendes Turnier auf gleichem Niveau. Tamir, als Pfalzmeister, ist automatisch für die Rheinland-Pfalzmeisterschaft qualifiziert. Aber es gibt durchaus Chancen, dass auch Wadim als Zweitplatzierter mitspielen darf.“ Der dritte Teilnehmer vom SCS, David Keuper, wurde Siebter.

Die Meisterschaft der U18 war bis zum Schluss spannend. Vor der letzten Runde trennte die vier führenden Spieler nur ein halber Punkt. Letztendlich setzte sich Joshua Scherer von den SF Erfenbach durch und sicherte sich den Titel. Die beiden Teilnehmer von Schifferstadt, Daniel Jenner (15.) und Samira Schotthöfer (11.), spielten ein durchwachsenes Turnier. Schotthöfer landete in der separaten Mädchenwertung auf Platz zwei.