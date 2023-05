Zu den Aufgaben des Ordnungsamts zählen auch die Gewerbeaufsicht sowie Waffenkontrollen. Die entsprechenden Abteilungen bearbeiteten im Vorjahr allein 75 Ordnungswidrigkeiten, die das Waffenwesen betrafen: unsachgemäße Lagerungen, das verbotene Mitführen von Ein-Hand-Messern oder von sogenannten Anscheinswaffen wie Softair-Pistolen in der Öffentlichkeit. Bei Gewerbebetrieben ahndete die Behörde laut ihrer Jahresbilanz 60 Vergehen, etwa das Fehlen einer entsprechenden beruflichen Qualifikation. So besteht bei einigen Gewerken der sogenannte Meisterzwang. In einigen Fällen übten Gewerbetreibende Tätigkeiten aus oder boten Dienstleistungen ohne Anmeldung an. Die Abteilung strengte ferner 31 Verfahren an, bei denen Personalien verweigert oder falsch angegeben wurden. 28 Ordnungswidrigkeitsverfahren betrafen Verstöße wie die Hundeanleinpflicht, wildes Urinieren, aggressives Betteln oder illegales Lagern. 17 Delikte betrafen verbotene Aktivitäten wie Warenauslagen an Sonn- und Feiertagen. Die Gewerbemeldestelle verzeichnete 2022 insgesamt 3260 „Vorgänge“. Diese setzten sich aus 1453 An-, 1286 Um- und 521 Abmeldungen zusammen. In 157 Fällen strengte die Behörde Verfahren zum Verbot eines Gewerbes an.

