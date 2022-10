Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag vier Gewehre im Rehbach bei Rheingönheim entdeckt. Polizisten und eine Streife des Ordnungsamts stellten die Waffen sicher. Nach Angaben der Stadt lagen die Gewehre im seichten Wasser und steckten teilweise im Schlamm bei einer Brücke in Nähe der Gewanne am Eichelgarten. Die Einsatzkräfte suchten das Gelände nach weiteren Waffen und Waffenteilen ab, fanden aber nichts. Die Polizei nahm die vier Gewehre sowie ein leeres Magazin mit. Nach Angaben des Polizeipräsidiums ist noch unklar, wie alt die Waffen sind und wie lange sie im Rehbach lagen. Offen ist auch, ob sie noch funktionsfähig sind. Die Gewehre waren stark verschmutzt. Die Ermittlungen dauern an.