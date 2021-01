Weil mehrere seiner Wahlplakate zerstört oder abgehängt wurden, hat Bernhard Wadle-Rohe Strafanzeige erstattet. Er kandidiert für die Ortsvorsteherwahl in der Nördlichen Innenstadt.

Zwei Wahlplakate seien „willkürlich entfernt oder geklaut“ worden, drei Plakate am Goerdelerplatz im Hemshof seien mit Sprüchen beschmiert, ein weiteres in der Leuschnerstraße abgerissen und zertrampelt worden, sagt Bernhard Wadle-Rohe. Er spricht von einem „Strafantrag gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und Vandalismus und Plakateklau oder willkürlicher Plakatentfernung“. Der 68-Jährige tritt bei der Ortsvorsteherwahl am Sonntag für die Linke an. Wie auch die anderen sechs Kandidaten wirbt Wadle-Rohe im Stadtteil mit Plakaten für sich und seine Positionen. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bestätigt auf Anfrage, dass die Anzeige eingegangen ist und ermittelt werde.