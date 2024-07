Wer kennt die Männer mit dem SÜW-Wohnwagen im auffälligen Wacken-Design? Das wollten wir letztes Jahr von den RHEINPFALZ-Lesern wissen und konnten so Peter Hornbach als Besitzer ausfindig machen. Seit dem heutigen Mittwoch läuft das Wacken Open Air 2024 und der aus der Südpfalz stammende BASFler ist mit einer 17-köpfigen Crew selbstverständlich wieder am Start.

„Das Wetter ist super“, freut sich Peter Hornbach. „Es ist nicht zu heiß, und die Sonne scheint.“ Kein Vergleich also zum vergangenen Jahr, als der Schlamm etlichen Heavy-Metal-Fans einen Strich durch die Rechnung machte und die Veranstalter einen Anreisestopp verhängen mussten. „Anfahrt und Aufbau haben problemlos geklappt“, erzählt Peter Hornbach, der sich bereits seit Sonntag auf dem Festivalgelände befindet. Der einzige Wermutstropfen bislang: Fürs Campen in direkter Nähe des Bühnenbereichs würden seit diesem Jahr Extra-Kosten erhoben. „Das machen wir nicht mit“, sagt der 58-Jährige, der stattdessen von seinem Wohnwagen aus lieber einen 15-minütigen Fußmarsch in Kauf nimmt. Noch bis Samstag läuft die große Heavy-Metal-Sause in Schleswig-Holstein. Und an all jene RHEINPFALZ-Leser, die vor Ort sind, ergeht in diesem Jahr der Aufruf: Schickt uns gerne eure besten Wacken-Schnappschüsse per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.