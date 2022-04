Unbekannte haben am Freitagabend rund 20 Tonnen Buntmetall bei einem Metallverwertungsbetrieb im Stadtteil Herzogenried gestohlen. Die Täter stiegen laut Polizei über den mit Stacheldraht gesicherten Metallzaun des Metallschrotthandels. Auf dem Gelände sperrten sie den Wachhund in den Zwinger und gelangten in ein Firmengebäude, wo sie die Schlüssel für das Tor und einen Gabelstapler fanden. Die Täter fuhren mit einem Lastwagen auf das Gelände und luden rund 20 Tonnen Kupfer, Messing und weiteres Metall im Wert von über 200.000 Euro auf das Fahrzeug. Danach fuhren sie davon.