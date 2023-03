Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ihr Auftritt in Ludwigshafen im vergangenen Jahr hatte mächtig Eindruck gemacht. Eine solche Mischung aus Kraft, Wut und lyrischer Hingabe hatte man im Jazz lange nicht erlebt. Auch in diesem Jahr sollte Jaimie Branch bei Enjoy Jazz dabei sein, am Montag ist die Trompeterin überraschend verstorben.

„Fly or Die“ hatte Jaimie Branch ihr Debütalbum betitelt: „Fliegen oder sterben“. 2017 war das, da war die aus Chicago stammende Musikerin bereits Mitte 30 und konnte auf einen