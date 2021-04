Nach einer Unfallflucht am Freitag sucht die Polizei nach dem Fahrer eines graufarbenen Mercedes. Der Wagen wurde unbesetzt am Rhein entdeckt. Gegen 19.15 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Opel die B 44 von Mannheim kommend in Richtung Ludwigshafen. Auf der Kurt-Schumacher-Brücke, in Höhe der Fahrbahnverengung, wurde sie grob verkehrswidrig rechts von dem Mercedes zwischen der Fahrbahnbegrenzung und der Leitplanke überholt. Dabei touchierte der Mercedes den Opel und verursachte einen Schaden. Der Fahrer beschleunigte und entfernte sich vom Unfallort. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/9632222.