Die betrunkenen Haupttäter einer Schlägerei in einer Gaststätte in der Gartenstadt sind laut Polizei vorläufig festgenommen worden, um weitere Straftaten zu verhindern. Sie müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Entzündet hatte sich die Auseinandersetzung am frühen Samstag gegen 2 Uhr. In dem Lokal in der Maudacher Straße entwickelte sich zunächst eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Gruppen, die später auch vor der Kneipe zu Handgreiflichkeiten führte. Die beiden 37- und 42-jährigen Hauptaggressoren beschädigten laut Polizei Gaststättenmobiliar und verwendeten dieses teilweise als Schlagwerkzeuge, wodurch auch ein geparktes Auto demoliert wurde.