In einer Oppauer Kneipe haben sich laut Polizei am Samstagmittag zwei Betrunkene – ein 32- und ein 61-Jähriger – eine wüste Schlägerei geliefert. Der Ältere von beiden musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die späteren Kontrahenten hatten seit Freitagabend zusammen gezecht. Aus bisher ungeklärter Ursache eskalierte die Sitatution dann in der Kneipe. Nachdem der 61-Jährige mit einer Glasflasche nach dem 32-Jährigen warf, diesen jedoch verfehlte, schlug dieser seinem Rivalen gegen den Kopf und setzte Tierabwehrspray ein. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Bei ihnen wurden nach weiteren Polizeiangaben Atemalkoholwerte von „deutlich über 1,0 und 3,0 Promille“ gemessen.