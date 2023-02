Sie sind gelaufen, gewalkt, geradelt und geschwommen: Mitglieder des Ludwigshafener Lauf-Clubs (LLC) haben von Mitte Dezember bis Mitte Januar fleißig Kilometer gesammelt und diese in bare Münze verwandelt. Am 10. Februar, 17 Uhr, wird der LLC am Parkplatz an der Pegeluhr die stattliche Spendensumme von 1000 Euro an das Ehrenamtsprojekt „Der Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen“ des ASB Rheinland -Pfalz überreichen.

2000 Kilometer wurden in diesem Zeitraum gelaufen, 1612 geradelt, 50 geschwommen. Es ist mittlerweile Tradition beim LLC, sich sportlich für den guten Zweck zu bewegen. Jährlich sucht sich der LLC ein regionales Projekt, das er unterstützt. „Sich sozial zu engagieren, spielt von jeher eine bedeutende Rolle in unserem Verein. Gemeinsam Sport treiben zu können, ist ein Privileg, das ist uns bewusst“, unterstreicht das Vorstandsteam des 2017 gegründeten Clubs, dessen Mitglieder im Laufen, Nordic-Walking und Triathlon unterwegs sind. Rund die Hälfte aller LLCler ist unter 18 Jahre alt. Die Wahl für das Projekt 2022/23 fiel einstimmig.

Ans Meer oder zum Konzert

Der ASB-Wünschewagen begleitet schwerstkranke Menschen jeden Alters bei der Erfüllung ihres letzten Wunsches, sei es eine Fahrt ans Meer oder der Besuch eines Konzerts. Hierfür wurde ein Krankentransporter konzipiert, der medizinisch bestens ausgestattet ist, aber auch eine gewisse Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt. Die ehrenamtlichen Wunsche-Erfüller sind am 10. Februar auf der Parkinsel und stehen Interessierten Rede und Antwort. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit LLC-Läufern eine Runde zu drehen. Infos im Netz unter www.ludwigshafener-lc.de.