Fünf Stunden oder fünf Tage? Es liegt auf alle Fälle ein langer Weg hinter Tischdecken zwischen dem Abräumen vom Restauranttisch und dem neu eingedeckten, blütenweiß-appetitlichen und vor allem hygienisch sauberen Tischbezug. Wäschereibetreiber Hans Jürgen Topf und sein Sohn Achim kennen dabei jeden einzelnen Schritt.

Weinflecken, Soßenreste oder auch Spinatspritzer? Für die 48 Reinigungsfachkräfte der Wäscherei Topf gehört das zum Alltag. Immerhin hat sich das Unternehmen auf Tischwäsche spezialisiert. „Zu unseren Kunden gehören rund 600 Gastronomiebetriebe in der Region“, erklärt Topf Senior, der das Unternehmen 1988 von seinen Eltern übernommen hat. „Das entspricht etwa 3000 Tischen“, ergänzt Sohn Achim. „Von der Gourmetküche bis zum Sportlerheim und der Unternehmenskantine.“

Von Sinsheim bis Grünstadt

Wobei schon der Begriff „Region“ ein wenig über die Metropolregion hinaus geht. „Das zieht sich rechtsrheinisch von der Bergstraße bis Sinsheim und linksrheinisch von Neustadt bis Grünstadt“, umreist Achim Topf das Einsatzgebiet, aus dem Tischdecken, Servietten aber auch die Arbeitsbekleidung von Köchen und Servicekräften nach Ludwigshafen kommen. Präziser gesagt: nach Hause kommen, denn in der Regel gehören die Textilien der Wäscherei. Sie werden an die Gastronomie vermietet.

„Genau genommen ist die Heimat einer Tischdecke aber der Tisch. Deshalb sollten sie sich bei uns nur so kurz wie möglich aufhalten“, berichtet Hans Jürgen Topf und lacht. Dieser Zeitraum beläuft sich in der Regel auf die schon erwähnten fünf Tage. „Von der Anlieferung über die Bearbeitung, bis sie wieder zurück im jeweiligen Betrieb sind.“ Aber auch die fünf Stunden sind korrekt. „So lange dauert der komplette Waschprozess“, ergänzt Achim Topf. Ein Prozess, der mit der Haushaltswaschmaschine wirklich gar nichts zu tun hat.

Tonnenschwere Walzen

Das verrät schon der Blick auf die neun Ungetüme, die zwischen sieben und 160 Kilogramm fassen können. Das geht weiter bei den fünf Trocknertrommeln mit jeweils 35 Kilo Fassungsvermögen und wird spätestens an den beiden Mangelstraßen deutlich, wo die Tischdecken im letzten Schritt unter Druck und Temperatur gleichzeitig getrocknet und von den drei Tonnen schweren Walzen gebügelt werden. „Durch diesen Prozess erhalten sie ein glattes und glänzendes Finish“, verfällt Junior Achim als erster Textilreinigermeister des Familienunternehmens in den Fachjargon. „Gemeint ist das Aussehen“, verdeutlicht sein Vater. Und nicht nur in Sachen Tischwäsche setzt das Unternehmen Maßstäbe: „Unsere Hemdenbügelanlage war 2009 bei der Anschaffung die modernste ihrer Art in Deutschland.“ Bis zu 100 Hemden pro Stunde werden hier wieder geglättet – deutlich mehr, als ein gewöhnlicher Kleiderschrank enthält.

Von Hand sortiert

Doch bevor die Tischdecke von der Berg- oder der Weinstraße so weit ist, wird sie zunächst einmal erfasst und nach Größe und Form von Hand vorsortiert. „Die Wäsche wird bei uns noch per Handschlag begrüßt“, beschreibt Hans Jürgen Topf den Vorgang. Und dann geht es ab in die Trommel. Eine computergesteuerte Waschtrommel wohlgemerkt, die an den Seitenbau angeschlossen ist. Hier befindet sich das Herzstück der Wäscherei – die automatische Waschmitteldosierung. Aus bis zu 14 Zutaten, die unter anderem Trison, Sensolan oder Citrosan heißen, wird für jede Ladung die optimale Dosierung zusammengestellt.

„Und dann ist da natürlich noch die Stärke, für die jedes Unternehmen sein eigenes Geheimrezept hat“, so Hans Jürgen Topf. Auch die wird computergesteuert zugegeben. „Eine Über- oder Unterdosierung ist damit völlig ausgeschlossen“, erklärt Achim Topf stolz.

„Wir sind noch eine Manufaktur“

Nach dem Waschen wird vorgetrocknet. Im Rollcontainer kommen die Textilien zur Mängelanlage, wo sie – ebenfalls per Hand – in die Rotation geführt werden. „Wir sind schließlich noch eine Manufaktur“, so der Vater. Deshalb werden die Tischdecken zum Abschluss auch von Hand zusammengelegt, verpackt und warten auf den Rücktransport in den vorbestimmten Gastronomiebetrieb.

Bleibt eine letzte Frage: Sind die Weinflecken von der Berg- oder der Weinstraße hartnäckiger? „Ganz klar, die an der Bergstraße“, sagt Hans Jürgen Topf schmunzelnd und liefert dafür die Erklärung: „Bei den Badenern ist öfter mal ein Rotwein dabei. In der Pfalz ist es meistens Riesling.“