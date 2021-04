Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag um 17 Uhr Wäsche auf einem Balkon in der Richard-Dehmel-Straße (Süd) in Brand geraten. Ein 30-jähriger Bewohner der zugehörigen Wohnung konnte den Brand löschen, verletzte sich dabei aber leicht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.