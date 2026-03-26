Klimaneutrales Heizen ist das Ziel der Kommunalen Wärmeplanung. Schifferstadt nimmt die jetzt in Angriff und hat interessierte Bürger über notwendige Schritte informiert.

Das Hin und Her beim Heizungsgesetz hat viele Hauseigentümer verunsichert. Durch Krisen und Kriege steigende Gas- und Ölpreise tragen ebenfalls zu den Sorgen um die Heizkosten bei. Das machte sich beim Infoabend der Stadtverwaltung Schifferstadt zur Kommunalen Wärmeplanung im Pfarrheim Herz-Jesu bemerkbar: Der Andrang war so groß, dass die Organisatoren spontan noch einige Sitzreihen zusätzlich aufstellen mussten.

„Damit haben wir nicht gerechnet“, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), die sich über das große Interesse auch deshalb freute, weil die Stadt bei der Kommunalen Wärmeplanung auf die Mitwirkung der Bürger angewiesen ist. Denn um planen zu können, werden zunächst Daten benötigt. Darauf hatten die Stadtwerke Schifferstadt bereits mit einem Flyer hingewiesen, der vor kurzem verteilt wurde.

Vorzüge der Kalten Nahwärme

Bevor Projektleiter Marcel Philipp von den Stadtwerken das geplante Vorgehen erläuterte, hob Professor Thomas Giel von der Hochschule Mainz aber erst einmal in einem Impulsvortrag die Vorzüge der Kalten Nahwärme hervor, mit der Schifferstadt im Neubaugebiet „Großer Garten“ sowie am Schulzentrum schon Erfahrung sammeln konnte.

Auf diese Beispiele bezog sich Giel, der den Zuhörern vorrechnete, unter welchen Umständen solche Wärmenetze aus seiner Sicht wirtschaftlich Sinn ergeben. In der Max-Ernst-Straße im „Großen Garten“ etwa würden aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom 5,7 kWh Wärme erzeugt – laut Giel ein sehr guter Wert. Die Wärmeentstehungskosten dürften maximal sechs Cent pro Kilowattstunde betragen, wenn ein Netz wirtschaftlich sein solle.

Bürger sind zu nichts verpflichtet

In diesem Zusammenhang sprach er sich auch klar für die Wärmepumpe aus. Mit keinem anderen Produkt könne man so effektiv Wärme erzeugen, sagte er. Da er jedoch wegen der begrenzten Redezeit seinen Vortrag quasi im Schnelldurchlauf hielt, ging er nicht groß ins Detail. Volk stellte deshalb in Aussicht, dass seine Präsentation auf der Webseite der Stadtverwaltung veröffentlicht wird.

Marcel Philipp stellte seinem anschließenden Vortrag eine wichtige Information voran: „Sie sind zu nichts verpflichtet“, versicherte er den Bürgern und betonte: „Das Mitmachen bei der Kommunalen Wärmeplanung beruht auf Freiwilligkeit.“ Auch werde es keinen Anschlusszwang geben, wenn in Zukunft ein Wärmenetz in der eigenen Wohngegend entstehe.

Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet alle Kommunen, eine Wärmeplanung zu erstellen – mit dem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu heizen. Als Frist für kleinere Kommunen hat der Gesetzgeber den 30. Juni 2028 gesetzt. Schifferstadt wolle bereits Ende 2026 seine Wärmeplanung vorlegen, kündigte Philipp an.

Ein „digitaler Zwilling“ wird erstellt

In einem ersten Schritt sammeln Philipp und die Klimaschutzmanagerin der Stadtverwaltung, Elisa Jung, nun Daten, die in einen sogenannten digitalen Zwilling Schifferstadts eingepflegt werden sollen. Rund 120 Haushalte seien – Stand Dienstag – bereits auf der interaktiven Karte markiert, die unter waerme.schifferstadt.de im Internet abrufbar ist und anhand von blauen Wärmesymbolen zeigt, wer bereits Interesse an der Nahwärme bekundet hat.

Wichtig für die Planung seien auch Daten zu den Gebäuden wie etwa Baujahr, Heizungsart, Energieverbrauch, Wohnfläche und Gebäudeart. Diese können Bürger entweder per ausgefüllter Karte oder online angeben, damit der digitale Zwilling ein möglichst genaues Abbild liefert.

Wärmeplanung soll Ende 2026 fertig sein

Auf dieser Grundlage werden dann geeignete Gebiete identifiziert und Potenziale zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien ermittelt. Die Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse sollen bei einer zweiten Informationsveranstaltung im dritten Quartal dieses Jahres vorgestellt werden. Und bis Ende 2026 soll die Kommunale Wärmeplanung fertiggestellt werden.

Einige Zuhörer hätten sich nach eigenem Bekunden einen konkreten Zeitplan für die tatsächliche Umsetzung der Planungen gewünscht. Auch welche Art von Wärmenetzen am Ende realisiert wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der Vertreter der Stadtwerke erklärte dazu: „Wir priorisieren Kalte Nahwärme, aber wir sind technologieoffen.“

Noch Fragen?

Mehr zur Kommunalen Wärmeplanung in Schifferstadt erfahren Interessierte im Internet unter schifferstadt.de/waerme.