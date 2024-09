In ein Geschäft in der Otto-Stabel-Straße (Mitte) sind unbekannte Täter Sonntagnacht um 1.30 Uhr eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie mehrere Wärmelampen im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten sie in Richtung Dammstraße. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, maskiert mit Sturmhaube, normale Statur. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.