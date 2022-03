Bei einem Wohnungsumzug ist einem 35-Jährigen im Hemshof der Geldbeutel gestohlen worden. Laut Polizei hatte der Mann am Dienstag gegen 14 Uhr in der Goethestraße geparkt. Sein Auto war nicht abgeschlossen, während er ein paar Gegenstände in die Wohnung trug. Als er etwa zwei Minuten später wieder zu seinem Wagen kam, berichteten ihm drei Frauen, dass soeben ein älterer und ein jüngerer Mann den im Auto liegenden braunen Ledergeldbeutel mitgenommen hätten und danach weggelaufen seien. Die Polizei bittet nun die drei Zeuginnen, sich unter Telefon 0621 963-2222 zu melden.