Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch beginnt in Ägypten die Weltmeisterschaft. Doch die schockierenden Nachrichten reißen nicht ab. Was für eine WM wird das? Wir haben Trainer aus der Region befragt, was sie der deutschen Mannschaft zutrauen und was auf die Spieler und Coaches alles einprasseln wird. Jedenfalls sind sich alle Übungsleiter in einem Punkt einig – und hegen alle eine Hoffnung.

Mit großer Vorfreude blicken die Handballtrainer der Region auf die Weltmeisterschaft ihrer Sportart, die am Mittwoch im ägyptischen Kairo beginnt. Von Bundesligatrainer Ben Matschke