Ein mit Mutter und Tochter besetzter VW hat sich am Samstagabend gegen 21.10 Uhr auf der B36 in Höhe Mannheim-Rheinau überschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird derzeit davon ausgegangen, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin bei zu hoher Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn vom rechten Fahrstreifen abkam und sich im weiteren Verlauf mit ihrem Fahrzeug überschlug. Das Auto sei auf dem Seitenstreifen auf dem Dach zum Liegen gekommen, die Frau und ihre 15-jährige Tochter hätten sich jedoch selbstständig befreien können. „Sie hatten augenscheinlich keine Verletzungen, wurden jedoch vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht“, teilt die Polizei mit. Am Auto sei Totalschaden entstanden (zirka 20.000 Euro), wegen der Landung des Rettungshubschraubers erfolgte eine kurzfristige Sperrung der B36 für insgesamt 15 Minuten. Es kam entsprechend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.