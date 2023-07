Über 70 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren und 35 Betreuer nehmen vom 23. bis 29. Juli am Sommer-Zeltlager der VTV 1883 Mundenheim in Annweiler teil. „Das dürfte die mit Abstand traditionellste und urigste Jugendveranstaltung Ludwigshafens sein,“ ist sich der VTV-Vorsitzende Wolfgang Neßling sicher, der schon vor über 60 Jahren als Kind selber mit Begeisterung an diesem Zeltlager teilnahm, das nur während der Corona-Krise zweimal ausfiel. „Früher vor rund 70 Jahren sind wir zum Teil mit dem Fahrrad nach Annweiler gefahren – später dann mit der Bahn und nun mit Kleinbussen.“ Das Zeltlager wird im Schatten des Turnerjugendheims des Pfälzer Turnerbunds aufgeschlagen, in dem für Verpflegung gesorgt ist und sich ausreichend sanitäre Anlagen befinden.

Der idyllische Zeltplatz liegt auf einer Anhöhe gegenüber der einstigen Reichsfeste Trifels. Auf die 70 Teilnehmer, die von 35 ehrenamtlichen VTV-Helfern rund um die Uhr betreut werden, wartet eine Woche lang ein buntes Programm mit Spielen und Wanderungen, Basteln und Schwimmen. Weil der Verein wegen der ehrenamtlichen Betreuung für das Zeltlager kaum Organisationskosten aufbringen muss, sind die Teilnehmerkosten niedrig: VTV-Mitglieder zahlen für die sieben Tage 175 Euro, Nichtmitglieder 195 Euro.