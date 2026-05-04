Das Pfalzderby am letzten Spieltag der Handball-Regionalliga der Männer zwischen den VTV Mundenheim und dem TV Offenbach stand in jeder Hinsicht im Zeichen des Abschieds.

Mit dem 35:28 (17:15) zugunsten der Gastgeber konnten letztlich beide Seiten leben. Die Offenbacher standen lange vor der Partie bereits als Absteiger fest. Es wird also mindestens noch eine weitere Saison dauern, bis sich beide Mannschaften erneut gegenüberstehen. Auf Mundenheimer Seite war es das letzte Spiel für verdiente Akteure wie Timo Naas und Tim Schmieder. Und auch Coach Steffen Schneider hatte nach acht aufregenden Jahren, davon fünf als Cheftrainer, bereits seinen Rückzug aus dem sportlichen Bereich angekündigt. Für ihn hatte Gästetrainer Michael Übel eine besondere Überraschung im Gepäck. „Ich glaube, die Auszeit kurz vor Schluss ist erst einmal nicht so gut angekommen“, schmunzelte er mit Blick auf die grüne Karte (58:39). Immerhin lagen die VTV da bereits mit 35:28 in Führung, waren die sportlichen Fragen des Abends längst beantwortet.

Dann aber stellten sich die Offenbacher Spieler auf, applaudierten in Richtung der Mundenheimer. Die waren zunächst verdutzt, ließen dann Tim Schmieder den verdienten Applaus abholen. Nach 30 Jahren bei den VTV („Ich wurde praktisch in den Verein hineingeboren“) endete für den 32-jährigen ein Lebensabschnitt. Nicht die schlechteste Deutung. „Aber eigentlich verbindet mich mit Tim weniger als mit Steffen Schneider. Meine Wege mit ihm haben sich seit der C-Jugend immer wieder gekreuzt“, stellte Übel klar.

Naas muss früh runter

Ein weiterer Mundenheimer Akteur holte sich den verdienten Applaus erst nach dem Schlusspfiff ab. Spielmacher Timo Naas, den Schneider adelte („Wenn er sich nicht gleich früh so schwer verletzt hätte, dann hätte es im letzten Jahr auch mit dem Klassenverbleib in Liga drei klappen können“) hatte zwar einen guten Start ins Spiel, hatte bis zur 10:9-Führung (18.) der Gastgeber schon viermal getroffen. Sein Foul gegen Luca Metz (13) sahen die Schiedsrichter Dario Lehmler (Horchheim) und Jan Stitz (Rhein-Nette) aber als so schwerwiegend, dass sie den VTV-Spielmacher disqualifizierten. Kein schönes Ende für den Ruchheimer, der in Mundenheim seine sportliche Heimat gefunden hat. Über 40 Minuten sah er das Spiel von der Tribüne. „Insgesamt haben wir unsere klaren Torchancen nicht gemacht, sonst steht es schon in der ersten Halbzeit deutlicher. Und wir haben es 60 Minuten lang nicht geschafft, stabil zu verteidigen“, lautete seine Bilanz.

Tatsächlich erwischten die Mundenheimer zwar einen guten Start, aber beim 6:7 hatten die Offenbacher das Spiel vor 400 Zuschauern gedreht, legten bis zum 15:15 (29.) auch immer mal wieder vor. „Insgesamt war das eine gute erste Hälfte von uns“, lobte Michael Übel seine Spieler. Aber wir haben zu Beginn der zweiten Hälfte etwas den Zugriff verloren.“ Ein Doppelschlag von Colin Eden (13/2) unmittelbar vor dem Seitenwechsel und ein kurzer Zwischenspurt der Gastgeber bis zum 23:17 (38.) entschieden letztlich schon das Spiel.

Unzufrieden waren beide Trainer damit nicht. „Ich konnte noch einmal alle spielen lassen“, waren sich Übel und Schneider sogar in der Wortwahl fast deckungsgleich einig. Und ein weiterer Aspekt war für beide wichtig: „Es hat sich niemand mehr verletzt.“ Damit können beide entspannt in die Nachbereitung der Saison starten. Für die Mundenheimer und ihren neuen Trainer Martin Schnetz setzt sich hingegen der Umbau fort. Der letztlich sichere Klassenverbleib in dieser Saison war dabei erst einmal ein wichtiger Schritt. Der TV Offenbach hat sich hingegen den direkten Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt.