Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum vierten Heimspiel in Serie empfängt Aufsteiger VTV Mundenheim am Samstag, 20 Uhr, die HSG Hanau. Mit den Hanauern stellt sich zumindest von der Papierform her der bislang stärkste Gegner der Dritten Liga bei den VTV vor.

Auch wenn der Motor der Hanauer zuletzt stotterte – nach einem Unentschieden in letzter Sekunde bei der HG Saarlouis musste sich die HSG vor eigenem Publikum im Derby der HSG Rodgau Nieder-Roden geschlagen