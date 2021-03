in Zeichen der Nächstenliebe setzt die Bouleabteilung des VSK Niederfeld auch in diesem Jahr. Am 22. März werden die Sportler eine Lebensmittel- und Kleidungsspende an das Caritas-Förderzentrum St. Martin übergeben. „Wir möchten die Aktion in Zukunft fest in unser Osterprogramm aufnehmen“, betont Boule-Abteilungsleiter Paul Lagall, der gemeinsam mit Anette Schangai (Zweite Abteilungsleiterin) die Aktion initiiert hat. Schon 2020 – mitten in der Corona-Pandemie – hatten die Boulisten erstmals für die Obdachlosen gespendet. Die engagierten Sportler haben in den vergangenen Wochen fleißig gesammelt und zahlreiche Mitstreiter, unter anderem Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD), befreundete Boulespieler und Arbeitskollegen für ihre Idee begeistern können. Die Menschen dürfen sich über haltbare Lebensmittel, Kaffee, Tee, Säfte, Milch, Wurst, Knabbereien, frisches Obst, gefärbte Ostereier, aber auch Toilettenartikel und Kleidung freuen. Informationen und Spendenmöglichkeiten unter www.vsk-boule.de.