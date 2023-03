Innerhalb der Verkehrserhebung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) finden ab Montag, 6. März, bis voraussichtlich Herbst 2023 Fahrgastbefragungen in Bussen und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) statt. In diesem Zeitraum befragen die Mitarbeiter der PTV Group die Fahrgäste der RNV zu Fahrkarten, Reiseweg und Fahrtzweck. Die Interviewer weisen sich als Mitarbeiter der Firma PTV aus. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben, so der VRN.