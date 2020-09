Michael Düpmann wird mit Jahresbeginn 2022 neuer Vorstandsvorsitzender der VR Bank Rhein-Neckar. Das hat die Bank am Montag mitgeteilt. Der 49-jährige Düpmann ist bereits seit 2012 Mitglied des Vorstands und war dort bislang für das Ressort „Vertrieb“ zuständig. Als Vorsitzender folgt er auf Wolfgang Thomasberger (59), der zum Ende des kommenden Jahres „seine aktive Karriere beendet“ und in den Ruhestand geht. Die VR Bank Rhein-Neckar hat aktuell 43 Filialen in der Metropolregion Rhein-Neckar, darunter in Mannheim, Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis.