Die VR Bank Rhein-Neckar hat das Geschäftsjahr 2023 mit einer Bilanzsumme von knapp 5,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Sie liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahrs. In Ludwigshafen betreibt die Genossenschaftsbank neun von insgesamt über 30 Filialen: in Mitte, Süd, Friesenheim, Mundenheim, Maudach, Oppau, Ruchheim, Oggersheim und in der Gartenstadt.

Im vergangenen Jahr betreute die VR Bank Rhein-Neckar ein Kundenvolumen von fast 10,1 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 297 Millionen Euro entspricht. Fundament dieser positiven Entwicklung sei