Nach teilweise coronabedingten und vorübergehenden Schließungen öffnet die VR Bank Rhein-Neckar ab Montag wieder alle Filialen. Das hat die Bank am Freitag mitgeteilt. Beim Betreten und beim Aufenthalt in den Räumlichkeiten sollen die Hygienevorschriften sowie die Abstandsregeln beachtet werden. Auch gilt in den Geschäftsstellen die Maskenpflicht. Die VR Bank Rhein-Neckar hat 43 Filialen in der Metropolregion Rhein-Neckar, darunter in Mannheim, Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis.