Es geht um Umwelt, Schöpfungsverantwortung, Klima und Frieden: Die Kolpingsfamilie Pfingstweide lädt in der Fastenzeit zur Vortragsreihe „Zeit zum Umdenken. Unsere Verantwortung für die Schöpfung“ ein. An vier Sonntagen in der Fastenzeit beleuchten Referenten das Thema aus verschiedenen Perspektiven.

Bereits in der Fastenzeit 2020 hatte die Kolpingsfamilie zu dieser Reihe eingeladen, die wegen der Pandemie nach dem ersten Vortrag abgebrochen werden musste. „Wir denken aber, dass wir dieses hochaktuelle Thema in diesem Jahr wieder anbieten sollten“, sagt Organisator Wuni Kippenberger – wohl wissend, dass je nach Corona-Entwicklung die Vorträge abgesagt werden müssen.

Los geht’s am 21. Februar mit einem Vortrag über die ökologisch-soziale Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus. Primož Loren fragt: „Was tun wir in unserem Umfeld für eine bessere Welt?“ Der Referent ist Multiplikator für die „Globale Verantwortung in unserem Bistum“ und lebt in der Pfingstweide.

Über „Klima und Frieden – Auswirkung des Klimawandels auf den Weltfrieden“ spricht am 28. Februar Detlev Besier, Pfarrer für Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirchen der Pfalz.

Am 7. März setzt die Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz, Sibylle Wiesemann, den Reigen fort. Sie spricht über einen „Nachhaltigen Lebensstil zwischen Lust, Frust und Freiheit“.

Zum Abschluss spricht Mariette Nicole Afi Amoussou am 21. März spricht aus eigener Erfahrung sie über Klimawandel, Rassismus und Globale Verantwortung. Sie ist Fachpromotorin für Migration und Entwicklung in Rheinland-Pfalz.

Alle Vorträge finden im Großen Saal der Kirche St. Albert in der Pfingstweide statt und beginnen um 17 Uhr. Anmeldung per E-Mail an wuni@mayki.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei, um Spenden für wohltätige Zwecke wird gebeten.

Eintritt frei, Spenden erwünscht

Der Eintritt zu den Vorträgen und zur Ausstellung ist frei, um Spenden wird gebeten. „Damit unterstützen wir das Missio-Projekt „Sauberes Trinkwasser für Kandi-Fo. Das ist ein Dorf im Nordosten von Benin“, erläutert Organisator Wuni Kippenberger von der Kolpingsfamilie. Sein Dank gilt Missio, der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) und dem Referat Weltkirche, die die Konzeption und Umsetzung unterstützt haben. Nach „500 Jahre Reformation“ (2018) und „Christen aus aller Welt bei uns zu Hause“ (2019) ist es die dritte Vortragsreihe der Kolpingsfamilie in der Fastenzeit.