Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen feiert 2021 ein doppeltes Jubiläum: den Start der ersten „Volks-Hochschulkurse“ vor 120 Jahren am 15. Januar 1901 und die Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren am 10. Juli 1946. Der Leiter des Stadtarchivs, Stefan Mörz, stellt die wechselvolle Geschichte der VHS anhand von Bildern und Dokumenten in einem Vortrag vor. Dieser wird live im Fernsehen im Offenen Kanal am Freitag, 5. November, um 18 Uhr gesendet sowie im Internet auf dem Youtube-Kanal der VHS gestreamt. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) spricht zu Beginn ein Grußwort.

Seit 1982 in einem zentralen Gebäude

Am 15. Januar 1901 fand der erste Vortrag der neu gegründeten VHS statt. Ihre Kurse führte die VHS lange ausschließlich dezentral in den unterschiedlichsten Gebäuden im gesamten Stadtgebiet durch, bis sie schließlich 1982 in einem zentralen Gebäude am Bürgerhof beheimatet wurde. Während der NS-Zeit wurden VHS-Vorträge in ganz Deutschland im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie gehalten. Nach dem Krieg wurde die VHS bereits 1946 zum Zweck der demokratischen Bildung wiedereröffnet. In den folgenden Jahrzehnten wurde das VHS-Programm ausgebaut – bis hin zum heutigen Kursangebot in sechs Fachbereichen.