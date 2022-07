Zu einem Vortrag über „Die Kultur in der Gebärdensprachgemeinschaft“ lädt die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskji innerhalb des Projekts für geflüchtete Ukrainer ein. Und zwar am Dienstag, 26. Juli, 16.30 Uhr, im Social-Innovation-Lab in der Bismarckstraße 55 (Innenstadt). Referentin ist Josephine Lew (36), Beauftragte für Gehörlosen-Seelsorge der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die selbst gehörlose Gemeindediakonin begleitet in ihrem Berufsalltag Trauungen, Taufen, Beerdigungen, Konfirmationen, organisiert Bildungsarbeit und Freizeiten. Sie berät Menschen bei schwierigen Lebensfragen und bietet seelsorgliche Gespräche. Pfarrer Thomas Jakubowski, landeskirchlicher Beauftragter für Behindertenseelsorge und inklusive Gemeindekultur in der Evangelischen Kirche der Pfalz, führt in die Veranstaltung ein. Der Vortrag wird in ukrainische Gebärdensprache und deutsche Lautsprache übersetzt.