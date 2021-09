Der SKFM Betreuungsverein in Ludwigshafen bietet am Mittwoch, 15. September, einen Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht im Online-Format an. Martin Schoeneberger, Geschäftsführer des SKFM Betreuungsvereins in Ludwigshafen, wird zum Thema informieren. Eine Anmeldung per E-Mail an ludwigshafen@skfm.de ist erforderlich.